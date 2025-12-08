На Урале более 500 будущих родителей прошли обучение перед рождением ребёнка

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге свыше 500 жителей Свердловской области приняли участие в форуме «Беременные встречи», где получили практические знания по подготовке к родам и уходу за новорождёнными.Мероприятие прошло на базе Екатеринбургского клинического перинатального центра и было посвящено поддержке семей, ожидающих появления ребёнка. Сообщается, что форум стал частью мероприятий в рамках национального проекта «Семья».Участникам предложили не только лекции специалистов, но и практические занятия. Будущие родители учились пеленать младенцев, обсуждали особенности первых дней жизни ребёнка и получали рекомендации врачей по подготовке к родам.Отдельный блок был посвящён роли отцов. Мужчинам предложили выполнить упражнения с использованием специального утяжелённого жилета, имитирующего нагрузку на поздних сроках беременности. Такой формат, как поясняют в дипе, помогает лучше понять физическое состояние партнёрш и повысить вовлечённость мужчин в уход за ребёнком.Отмечается, что подобные встречи позволяют снизить тревожность будущих родителей и способствуют формированию ответственного отношения к материнству и отцовству.