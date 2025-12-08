В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито школьников научат безопасно бронировать жилье и помогать онлайн

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Технологическая платформа Авито и АНО «Цифровая экономика» запустили новый цикл уроков цифровой грамотности в рамках третьего сезона всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщили в пресс-службе компании.Новый сезон посвящен двум темам, напрямую связанным с безопасностью в интернете, – онлайн-благотворительности и бронированию жилья для поездок. В образовательных видеороликах герои проекта разбирают возможные риски и учатся распознавать надежные сервисы и организации.В первом эпизоде Ряпушка Варя вместе со старшей сестрой Полиной узнает, как злоумышленники используют призывы о помощи в сети. Школьникам объясняют, почему важно проверять авторов подобных сообщений, по каким признакам можно отличить надежный благотворительный фонд и какие способы поддержки существуют помимо денежных пожертвований.Вторая серия посвящена безопасному бронированию жилья. Новые персонажи, Таймень Егор и его бабушка, готовятся к поездке на соревнования и при поддержке Налима Максима и Полины разбирают основные принципы выбора и оформления жилья для путешествий без рисков.«С каждым новым сезоном проекта «Цифровой ликбез» мы не просто обучаем школьников основам онлайн-безопасности, но и вооружаем их знаниями, необходимыми для уверенного и безопасного поведения в современном мире. Сотни тысяч ребят уже сделали первый шаг на пути к цифровой грамотности, и теперь мы готовы помочь им распознавать надежные благотворительные фонды и безопасные варианты жилья для путешествий. Эти навыки являются неотъемлемой частью цифровой грамотности современного человека и помогут школьникам в реальной жизни», – прокомментировала директор департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.По словам директора направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлии Горячкиной, новый сезон проекта ориентирован на практические навыки, которые помогут детям принимать взвешенные решения в интернете и избегать злоумышленников.Проект «Цифровой ликбез» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В предыдущих сезонах школьников обучали безопасным онлайн-покупкам, размещению объявлений, защите персональных данных и поиску подработки.Образовательные ролики прошли верификацию ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания» и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Для учителей также подготовлены методические материалы, которые можно использовать на уроках, во внеурочной деятельности и на родительских собраниях.