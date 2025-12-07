Возрастное ограничение 18+
Из-за сильных снегопадов усложнилась обстановка на дорогах Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области выступила с предупреждением о сложной дорожной обстановке. Погодные условия привели к ухудшению состояния дорожного покрытия. На большинстве магистралей региона наблюдается снежный накат и гололедица.
Так, на трассе Пермь — Екатеринбург из-за сильного снегопада произошло множество аварий. А наиболее серьёзная ситуация сложилась на участке трассы в Ачитском районе. Там зафиксирована целая серия дорожно-транспортных происшествий. В какой-то момент даже пришлось вводить ограничение движения — со 160 по 222 километры временно возможно было двигаться только по одной полосе в каждом направлении. Но сейчас движение восстановлено.
Ограничение вводилось из-за того, что на 191-м километре указанной трассы произошло шесть ДТП с участием 11 автомобилей, а на 209-м километре — ещё четыре дорожных аварии, в которых столкнулось 6 машин. К счастью, в этих инцидентах никто не пострадал.
Однако за сутки в области были и тяжёлые происшествия с пострадавшими. Так, в Екатеринбурге молодой водитель со стажем вождения всего в месяц съехал с проезжей части и врезался в столб. При этом травмы получил его 17-летний пассажир и был госпитализирован. А в Богдановичском районе в ДТП погибли два человека — и водитель, и пассажир легкового автомобиля.
Госавтоинспекция призывает всех участников движения к максимальной осторожности в условиях снегопада. В частности, необходимо строго соблюдать скоростной режим.
