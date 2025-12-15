Возрастное ограничение 18+

Популярный блогер умер в Екатеринбурге в возрасте 34 лет

16.50 Понедельник, 15 декабря 2025
Фото: телеграм-канал Алексея Мельникова
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге скоропостижно скончался популярный гастро-блогер и автор нескольких телеграм-каналов Алексей Мельников. О смерти сообщила в соцсетях его жена Марина.

«Ушел из жизни любимый муж, отец и сын. Внутри пустота с величиной в огромную дыру. И вопрос один: почему он, почему сейчас, почему так рано… У меня нет объяснений, у меня просто отняли очень важную часть меня, у моей дочери отняли очень важную часть ее жизни… Сегодня я скорблю, я максимально хочу реветь навзрыд, кричать, задавать вопросы… Это боль, она внутри, и сегодня она меня разрывает на части… потому что его нет, он ушел»

— написала вдова.


Алексей Мельников был известен в первую очередь как гастрономический блогер, который писал обзоры на заведения Екатеринбурга в телеграм-канале «Мельников в городе». Также он вёл канал «Афиша Екатеринбург» и несколько других телеграм-пабликов. У Алексея осталась трёхлетняя дочь

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловский депутат рассказал о задержании ухаживающего за женой после инсульта многодетного военного
15 декабря 2025
Свердловский депутат обратился к начальнику регионального МВД после сообщений об избиении девушки в Нижнем Тагиле
08 декабря 2025
В Екатеринбурге вручат Демидовскую премию трем российским учёным в области физики, химии и медицины
11 декабря 2025
Екатеринбургская школа №23 в Академическом переходит на дистанционное обучение из-за роста ОРВИ
08 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:11 В Екатеринбурге двум собачкам и коту ищут постоянное жильё
20:42 За езду на питбайке по Нижнему Тагилом оштрафован отец несовершеннолетнего ездока
20:33 Почти шесть сотен малышей родились в Свердловской области на прошлой неделе
19:42 Из-за сильных снегопадов усложнилась обстановка на дорогах Свердловской области
19:09 Космос, фантастику и политику увяжет воедино лекция в Екатеринбургском музее
16:52 В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито школьников научат безопасно бронировать жилье и помогать онлайн
16:50 Популярный блогер умер в Екатеринбурге в возрасте 34 лет
16:46 На Урале более 500 будущих родителей прошли обучение перед рождением ребёнка
14:41 Оформить визу на Кипр стало возможно в новом визовом центре в Екатеринбурге
14:33 Жители Екатеринбурга обратились к Путину из-за застройки рядом с Ботаническим садом
14:24 Перед Новым годом в Свердловской области усилили запустили рейды против незаконной вырубки елей
14:12 В Свердловской области выросло число крупных выплат по ОСАГО
13:07 Свердловский депутат рассказал о задержании ухаживающего за женой после инсульта многодетного военного
12:34 В Екатеринбурге объявили старт всероссийского форума юных дарований ArtНавигатор
12:27 В Екатеринбурге за год подешевела аренда квартир на 11%
12:22 Грабителя ювелирного салона в Качканаре вычислили по забытым документам на месте преступления
11:24 В лобовом столкновении на трассе Екатеринбург – Тюмень погибли двое
10:43 Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге регионов по доходам жителей
18:34 Под Ревдой пассажирка погибла после заноса Subaru на трассе
17:58 Ura.ru возобновило работу после паузы на фоне конфликта с новыми владельцами
17:19 МЧС предупреждает о сильном снеге в Свердловской области
16:31 В Заречном из-за аварии на подстанции без света остались около 18 тысяч человек
15:33 В екатеринбургской больнице посещение пациентки закончилось поножовщиной
14:42 10-летняя девочка оказалась в реанимации после ДТП на трассе под Верхней Пышмой
13:49 Снег и похолодание ожидаются в Свердловской области в середине декабря
12:41 В больницах Екатеринбурга начали регулярно работать клоуны с детьми
Все новости Свердловской области
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
Все новости России и мира
21:11 В Екатеринбурге двум собачкам и коту ищут постоянное жильё
20:42 За езду на питбайке по Нижнему Тагилом оштрафован отец несовершеннолетнего ездока
20:33 Почти шесть сотен малышей родились в Свердловской области на прошлой неделе
19:42 Из-за сильных снегопадов усложнилась обстановка на дорогах Свердловской области
19:09 Космос, фантастику и политику увяжет воедино лекция в Екатеринбургском музее
16:52 В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито школьников научат безопасно бронировать жилье и помогать онлайн
16:50 Популярный блогер умер в Екатеринбурге в возрасте 34 лет
16:46 На Урале более 500 будущих родителей прошли обучение перед рождением ребёнка
14:41 Оформить визу на Кипр стало возможно в новом визовом центре в Екатеринбурге
14:33 Жители Екатеринбурга обратились к Путину из-за застройки рядом с Ботаническим садом
14:24 Перед Новым годом в Свердловской области усилили запустили рейды против незаконной вырубки елей
14:12 В Свердловской области выросло число крупных выплат по ОСАГО
13:07 Свердловский депутат рассказал о задержании ухаживающего за женой после инсульта многодетного военного
12:34 В Екатеринбурге объявили старт всероссийского форума юных дарований ArtНавигатор
12:27 В Екатеринбурге за год подешевела аренда квартир на 11%
12:22 Грабителя ювелирного салона в Качканаре вычислили по забытым документам на месте преступления
11:24 В лобовом столкновении на трассе Екатеринбург – Тюмень погибли двое
10:43 Свердловская область заняла 13-е место в рейтинге регионов по доходам жителей
18:34 Под Ревдой пассажирка погибла после заноса Subaru на трассе
17:58 Ura.ru возобновило работу после паузы на фоне конфликта с новыми владельцами
17:19 МЧС предупреждает о сильном снеге в Свердловской области
16:31 В Заречном из-за аварии на подстанции без света остались около 18 тысяч человек
15:33 В екатеринбургской больнице посещение пациентки закончилось поножовщиной
14:42 10-летняя девочка оказалась в реанимации после ДТП на трассе под Верхней Пышмой
13:49 Снег и похолодание ожидаются в Свердловской области в середине декабря
12:41 В больницах Екатеринбурга начали регулярно работать клоуны с детьми
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK