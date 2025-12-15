Возрастное ограничение 18+
Популярный блогер умер в Екатеринбурге в возрасте 34 лет
Фото: телеграм-канал Алексея Мельникова
В Екатеринбурге скоропостижно скончался популярный гастро-блогер и автор нескольких телеграм-каналов Алексей Мельников. О смерти сообщила в соцсетях его жена Марина.
Алексей Мельников был известен в первую очередь как гастрономический блогер, который писал обзоры на заведения Екатеринбурга в телеграм-канале «Мельников в городе». Также он вёл канал «Афиша Екатеринбург» и несколько других телеграм-пабликов. У Алексея осталась трёхлетняя дочь
«Ушел из жизни любимый муж, отец и сын. Внутри пустота с величиной в огромную дыру. И вопрос один: почему он, почему сейчас, почему так рано… У меня нет объяснений, у меня просто отняли очень важную часть меня, у моей дочери отняли очень важную часть ее жизни… Сегодня я скорблю, я максимально хочу реветь навзрыд, кричать, задавать вопросы… Это боль, она внутри, и сегодня она меня разрывает на части… потому что его нет, он ушел»
— написала вдова.
