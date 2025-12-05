Возрастное ограничение 18+
Синоптики прогнозируют похолодание до -15°C в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидается похолодание до -10°C, и до -15°C на севере региона. Также синоптики прогнозируют метели.
В субботу, 13 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах снежный накат. Температура воздуха ночью -10...-5°C, на крайнем севере до -15°C; днём -8...-3°C. Ветер 4-9 м/сек, в отдельных районах порывы до 14 м/сек.
В столице Урала небольшой снег, ночью -7...-5°C, днём -5...-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 14 декабря, в Свердловской области облачно, ночью --10...-5°C, на крайнем севере до -15°C, небольшой, местами умеренный снег; днём -8...-3°C, на севере до -13°C, метели. Ветер 4-9 м/сек, в отдельных районах порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге ночью -7...-5°C, небольшой снег; днём -5...-3°C, сильный снег. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
