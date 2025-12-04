Возрастное ограничение 18+
Спектакль про сомневающихся служителей Бога покажут в Белинке
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Через две недели, 24 декабря, в Свердловской областной государственной библиотеке имени В. Белинского пройдёт не самое привычное для неё мероприятие. Одно из библиотечных помещений превратится в театр, на сцену которого выйдут переодетые в священников и монашек актёры.
Свою постановку в Белинке представит Молодёжная лаборатория театрального искусства «БВГ-театр». Это будет премьера спектакля «Сомнение» по мотивам знаменитой пьесы Джона Патрика Шенли.
Действие спектакля «Сомнение» происходит в Америке 1960‑х годов в церковной школе. В центре сюжета — острое мировоззренческое противостояние. Конфликт разворачивается между директором школы сестрой Аллоизиус и священником отцом Флинном. Сестра Аллоизиус является строгим приверженцем традиций, а отец Флинн представляет более современные и либеральные взгляды. Их профессиональный спор перерастает в глубокую личностную борьбу.
Спектакль, поднимающий сложные вопросы ответственности и справедливости, поставлен художественным руководителем Сергеем Шестаковым. Главные роли исполнят Дарья Владимирова и Денис Абрамкин. Ну, а театром в этот вечер побудет конференц-зал что на втором этаже здания пристроя библиотеки.
Билеты на совместное мероприятия «БВГ-театра» и Белинки можно приобрести уже сейчас.
