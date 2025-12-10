Жителя Верхней Пышмы едва не погубила любовь к курению

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более 70 тысяч сигарет выкурил за 10 лет житель Верхней Пышмы. Разумеется, здоровья ему это не прибавило, а совсем наоборот — вызвало рак лёгких.Заболевание было выявлено во время плановой диспансеризации в Верхнепышминской больницы. На рентгенографии лёгких во время обследования было обнаружено подозрительное затемнение. Для уточнения диагноза пациенту сделали компьютерную томографию, которая подтвердила наличие злокачественной опухоли.Мужчину оперативно приняли в Свердловском областном онкодиспансере. Диагноз был конкретизирован как карцинома лёгкого второй стадии. Пациенту провели хирургическую операцию по удалению опухоли. После операции для закрепления результата назначили курс химиотерапии. К счастью, лечение оказалось успешным, и с болезнью удалось справиться.Как отмечает официальный ресурс свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», именно пагубная привычка стала главной причиной развития онкологии. И вообще, подавляющее большинство пациентов с раком лёгких — заядлые курильщики. Помимо этого, у любителей табачных изделий чаще, чем у некурящих, обнаруживаются опухоли головы, шеи и полости рта, повышается риск рака почек и мочевого пузыря, увеличивается вероятность болезней сердца и сосудов.