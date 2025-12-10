Возрастное ограничение 18+
Нижнетагильский суд отказал «томскому маньяку» в УДО
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал Валентину Березницкому, известному как «томский маньяк», в условно-досрочном освобождении (УДО).
Березницкий из Стрежевого (Томская область) с 2004 по 2016 год совершал преступления против половой неприкосновенности женщин. В феврале 2024 года его приговорили к 13,5 годам колонии общего режима.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Михаил Лебедев возражал против удовлетворения ходатайства об УДО. Он указал на то, что это может привести к новым преступлениям, и сообщил суду, о дисциплинарном высказывании у Валентина Березницкого, а также отметил, что осуждённый не получал положительных характеристик.
Администрация колонии также выступила против условно-досрочного освобождения.
Суд согласился с позицией прокуратуры и отказался отпускать «маньяка». На момент рассмотрения ходатайства неотбытый срок составил 4 года 8 месяцев 12 дней.
«Поощрений он не имеет, на меры воспитательного воздействия реагирует неудовлетворительно, в воспитательных мероприятиях принимает пассивное участие, в связи с чем цели наказания не достигнуты»,
– пояснили в прокуратуре.
