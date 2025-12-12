Возрастное ограничение 18+
После обращения вахтовиков о задержках зарплат в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье о невыплате заработной плате после видеообращения сотрудников «Новолекс», приехавших трудиться на вахту.
По данным СУ КР по Свердловской области, людям не платили зарплату с сентября 2025 года. Сейчас следователи пытаются выяснить точное число пострадавших, а также сумму задолженности, которые перед ними образовалась.
Также сообщается, что вопрос с зарплатой уже начал решаться.
Свою проверку также начала прокуратура.
По данным СУ КР по Свердловской области, людям не платили зарплату с сентября 2025 года. Сейчас следователи пытаются выяснить точное число пострадавших, а также сумму задолженности, которые перед ними образовалась.
Также сообщается, что вопрос с зарплатой уже начал решаться.
«В настоящее время уже осуществляется погашение долгов по зарплате перед работниками»,
– говорится в сообщении областного СК.
Свою проверку также начала прокуратура.
«В настоящее время надзорным ведомством запрошены документы, регулирующие вопросы оплаты труда, в том числе положение об оплате труда, трудовые договоры, платежные и расчетные документы, сведения о сумме задолженности по заработной плате и иным выплатам»,
– говорят в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле без зарплат и билетов домой «застряли» вахтовики
12 декабря 2025
12 декабря 2025
В Екатеринбурге ребёнок получил травмы от костюма аниматора, проверкой занялись следователи
11 декабря 2025
11 декабря 2025