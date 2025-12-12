Возрастное ограничение 18+

После обращения вахтовиков о задержках зарплат в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело

14.23 Пятница, 12 декабря 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье о невыплате заработной плате после видеообращения сотрудников «Новолекс», приехавших трудиться на вахту.

По данным СУ КР по Свердловской области, людям не платили зарплату с сентября 2025 года. Сейчас следователи пытаются выяснить точное число пострадавших, а также сумму задолженности, которые перед ними образовалась.

Также сообщается, что вопрос с зарплатой уже начал решаться.

«В настоящее время уже осуществляется погашение долгов по зарплате перед работниками»,

– говорится в сообщении областного СК.


Свою проверку также начала прокуратура.

«В настоящее время надзорным ведомством запрошены документы, регулирующие вопросы оплаты труда, в том числе положение об оплате труда, трудовые договоры, платежные и расчетные документы, сведения о сумме задолженности по заработной плате и иным выплатам»,

– говорят в ведомстве.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Нижнем Тагиле без зарплат и билетов домой «застряли» вахтовики
12 декабря 2025
В Екатеринбурге ребёнок получил травмы от костюма аниматора, проверкой занялись следователи
11 декабря 2025
В Екатеринбурге двух подростков обвинили в покушение на убийство школьницы
04 декабря 2025
Избивший девушку в Нижнем Тагиле мужчина добровольно явился в полицию
09 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:38 В Екатеринбурге предприниматель выплатит 150 тысяч рублей за травму девочки в батутном парке
14:23 После обращения вахтовиков о задержках зарплат в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
12:56 Екатеринбурженки готовы потратить в среднем 7000 рублей на бьюти-процедуры в новогодние праздники
12:23 В Нижнем Тагиле без зарплат и билетов домой «застряли» вахтовики
11:38 Из Екатеринбурга за сутки вывели более 8 600 тонн снега
11:22 К условному сроку приговорили бывшего сотрудника РЖД за гибель коллеги под Первоуральском
10:57 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-экономисту «Столовой №41» по делу о хищении 80 млн рублей
10:19 В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим
10:04 Избившему сверстника школьнику из Среднеуральска вынесли приговор
09:31 В Каменском районе экипаж ДПС остановил нетрезвую женщину с тремя детьми на Lada
21:29 В сфере бытовых услуг на Урале отмечен значительный рост предложений
21:07 Высокогорский горно-обогатительный комбинат устранил нарушения после суда
19:48 По аллеям Парка Маяковского можно прокатиться на лыжах
19:37 Оздоровительный лагерь в Каменске-Уральском выплатит компенсацию за детскую травму
18:53 Свердловская киностудия и Red Pepper Film завершили съёмки совместной короткометражки
18:40 Научная лекция под звуки классической музыки пройдёт в Ельцин-центре
17:41 Эксперты рынка труда назвали самых востребованных специалистов для подработки в Екатеринбурге
17:38 В Тугулымском районе спасли семью лебедей от морозов
16:50 Свердловская область второй год подряд в лидерах по травмам пассажиров
16:21 Екатеринбурженка потребовала компенсацию от администрации Академического за нападение собак
15:31 В Екатеринбурге ребёнок получил травмы от костюма аниматора, проверкой занялись следователи
15:00 В Свердловской области вырос спрос на праздничные обновления квартир
14:17 В Свердловской области суд отказал в компенсации за использование образа блогера A4
13:12 Свердловчанин получил 17 лет колонии за смертельный пожар в садовом доме
13:01 ФК «Урал» объявил о назначении нового тренера
12:35 Из-за обеспечения безопасности полётов в Екатеринбурге задержаны и отменены рейсы
Все новости Свердловской области
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
Все новости России и мира
14:38 В Екатеринбурге предприниматель выплатит 150 тысяч рублей за травму девочки в батутном парке
14:23 После обращения вахтовиков о задержках зарплат в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
12:56 Екатеринбурженки готовы потратить в среднем 7000 рублей на бьюти-процедуры в новогодние праздники
12:23 В Нижнем Тагиле без зарплат и билетов домой «застряли» вахтовики
11:38 Из Екатеринбурга за сутки вывели более 8 600 тонн снега
11:22 К условному сроку приговорили бывшего сотрудника РЖД за гибель коллеги под Первоуральском
10:57 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-экономисту «Столовой №41» по делу о хищении 80 млн рублей
10:19 В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим
10:04 Избившему сверстника школьнику из Среднеуральска вынесли приговор
09:31 В Каменском районе экипаж ДПС остановил нетрезвую женщину с тремя детьми на Lada
21:29 В сфере бытовых услуг на Урале отмечен значительный рост предложений
21:07 Высокогорский горно-обогатительный комбинат устранил нарушения после суда
19:48 По аллеям Парка Маяковского можно прокатиться на лыжах
19:37 Оздоровительный лагерь в Каменске-Уральском выплатит компенсацию за детскую травму
18:53 Свердловская киностудия и Red Pepper Film завершили съёмки совместной короткометражки
18:40 Научная лекция под звуки классической музыки пройдёт в Ельцин-центре
17:41 Эксперты рынка труда назвали самых востребованных специалистов для подработки в Екатеринбурге
17:38 В Тугулымском районе спасли семью лебедей от морозов
16:50 Свердловская область второй год подряд в лидерах по травмам пассажиров
16:21 Екатеринбурженка потребовала компенсацию от администрации Академического за нападение собак
15:31 В Екатеринбурге ребёнок получил травмы от костюма аниматора, проверкой занялись следователи
15:00 В Свердловской области вырос спрос на праздничные обновления квартир
14:17 В Свердловской области суд отказал в компенсации за использование образа блогера A4
13:12 Свердловчанин получил 17 лет колонии за смертельный пожар в садовом доме
13:01 ФК «Урал» объявил о назначении нового тренера
12:35 Из-за обеспечения безопасности полётов в Екатеринбурге задержаны и отменены рейсы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK