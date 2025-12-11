Возрастное ограничение 18+
На прогулку по Пышминским озёркам приглашают защитники Калиновского лесопарка
Фото: телеграм-канал Калиновский лесной парк
Общественно-деловой совет Калиновского лесного парка приглашает сограждан на субботнюю прогулку. Она запланирована на завтра и пройдёт на свежем воздухе в живописных природных местах.
Маршрут прогулки проляжет к уникальным Пышминским озёркам. Эти водоёмы имеют интересное промышленное прошлое: в XX веке здесь добывали песок для строительства и золото. Человеческое вмешательство могло навсегда изуродовать местность, но природа смогла восстановиться и преобразиться. Сегодня озёрки стали живописными зелёными оазисами, где проживают краснокнижные птицы.
Гидом на прогулке выступит краевед Ольга Шевченко, член Уральского общества любителей естествознания. Она расскажет об экологической ценности этого места и о том, какие угрозы нависли над этим уголком природы.
Начало экскурсии намечено на 11.00. Место сбора участников — за трамвайной остановкой «Льва Люльева». Участие в мероприятии является полностью бесплатным, но от добровольных донатов организаторы не откажутся. Планируется, что собранные таким образом средства пойдут на будущие акции по сохранению озёр. Присоединиться к прогулке можно после несложной регистрации.
Маршрут прогулки проляжет к уникальным Пышминским озёркам. Эти водоёмы имеют интересное промышленное прошлое: в XX веке здесь добывали песок для строительства и золото. Человеческое вмешательство могло навсегда изуродовать местность, но природа смогла восстановиться и преобразиться. Сегодня озёрки стали живописными зелёными оазисами, где проживают краснокнижные птицы.
Гидом на прогулке выступит краевед Ольга Шевченко, член Уральского общества любителей естествознания. Она расскажет об экологической ценности этого места и о том, какие угрозы нависли над этим уголком природы.
Начало экскурсии намечено на 11.00. Место сбора участников — за трамвайной остановкой «Льва Люльева». Участие в мероприятии является полностью бесплатным, но от добровольных донатов организаторы не откажутся. Планируется, что собранные таким образом средства пойдут на будущие акции по сохранению озёр. Присоединиться к прогулке можно после несложной регистрации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Вечер памяти Джона Леннона пройдёт в Екатеринбурге
04 декабря 2025
04 декабря 2025
В Тугулымском районе спасли семью лебедей от морозов
11 декабря 2025
11 декабря 2025