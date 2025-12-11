Возрастное ограничение 18+

На прогулку по Пышминским озёркам приглашают защитники Калиновского лесопарка

19.25 Пятница, 12 декабря 2025
Фото: телеграм-канал Калиновский лесной парк
Общественно-деловой совет Калиновского лесного парка приглашает сограждан на субботнюю прогулку. Она запланирована на завтра и пройдёт на свежем воздухе в живописных природных местах.

Маршрут прогулки проляжет к уникальным Пышминским озёркам. Эти водоёмы имеют интересное промышленное прошлое: в XX веке здесь добывали песок для строительства и золото. Человеческое вмешательство могло навсегда изуродовать местность, но природа смогла восстановиться и преобразиться. Сегодня озёрки стали живописными зелёными оазисами, где проживают краснокнижные птицы.

Гидом на прогулке выступит краевед Ольга Шевченко, член Уральского общества любителей естествознания. Она расскажет об экологической ценности этого места и о том, какие угрозы нависли над этим уголком природы.

Начало экскурсии намечено на 11.00. Место сбора участников — за трамвайной остановкой «Льва Люльева». Участие в мероприятии является полностью бесплатным, но от добровольных донатов организаторы не откажутся. Планируется, что собранные таким образом средства пойдут на будущие акции по сохранению озёр. Присоединиться к прогулке можно после несложной регистрации.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
