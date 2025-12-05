Возрастное ограничение 18+
Два дня проехать между Пермью и Первоуральском будет сложно
Иллюстрация: ФКУ «Уралуправтодор»
С очередным предупреждением о перекрытии дороги выступило федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор». На сей раз временные ограничения вводятся на дороге между Первоуральском и Пермью.
Как сообщает «Уралуправтодор», временные ограничения затронут автодорогу Р-242 на участке с 326-го по 327-й километр. Участок этот расположен на территории Первоуральского муниципального образования. Здесь на протяжении двух дней будут проводиться дорожные работы, в связи с чем и вводятся ограничения.
Дорожные работы пройдут 15 и 16 декабря 2025 года на участке дороги из города Пермь в город Первоуральск. Проводиться они будут с 8:00 утра до 19:00 вечера. В этот период движение по съезду будет полностью перекрыто, а для сквозного проезда организуют объездной манёвр на транспортной развязке. Соответствующая развязка находится на 331-м километре этой автодороги, неподалёку от села Новоалексеевское.
В связи со временными неудобствами автомобилистам настоятельно рекомендуют планировать маршрут заранее и внимательней относится к дорожным знакам и указателям.
