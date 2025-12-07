Возрастное ограничение 18+
В Каменском районе в ДТП погиб молодой тракторист
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня днём на дороге, связывающей деревни Беловодье и Черемхово в Каменском районе, опрокинулся трактор. В результате ДТП погиб 22-летний молодой человек, управлявший техникой.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением при развороте.
Госавтоинспекторы предполагают, что молодой водитель мог неверно рассчитать габариты машины и ширину дороги.
На месте сейчас работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.
«В результате ДТП водитель трактора от полученных травм скончался на месте происшествия»,
– сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
