В Каменском районе в ДТП погиб молодой тракторист

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня днём на дороге, связывающей деревни Беловодье и Черемхово в Каменском районе, опрокинулся трактор. В результате ДТП погиб 22-летний молодой человек, управлявший техникой.По предварительным данным, водитель не справился с управлением при развороте.Госавтоинспекторы предполагают, что молодой водитель мог неверно рассчитать габариты машины и ширину дороги.На месте сейчас работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.