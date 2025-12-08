Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге предприниматель выплатит 150 тысяч рублей за травму девочки в батутном парке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Академический районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск о взыскании моральной компенсации с предпринимателя, в батутном центре которого травмировалась 13-летняя девочка.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 19 января 2025 года во время индивидуальной тренировки девочка неудачно упала на бортик батута и получила перелом руки. В тот же день ей провели операция по установке спиц. Сейчас девочка проходит реабилитацию.
Поскольку предприниматель не смог доказать на суде, что он принял достаточно мер по обеспечению безопасности в батутном парке, суд установил его вину и обязал выплатить в пользу пострадавшей девочки 150 тысяч рублей, а также назначил бизнесмену штраф 50 тысяч рублей.
Судебный акт пока не вступил в законную силу.
