Возрастное ограничение 18+
Пенсионер из Каменска-Уральского осуждён за гибель супруги
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Каменске-Уральском суд вынес приговор местному пенсионеру 1961 года рождения. Мужчина признан виновным в преступлениях, приведших к смерти его супруги.
Мужчину осудили по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Первая — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть. Вторая — незаконное лишение свободы человека.
Эти преступления были совершены пенсионером 4 июля 2025 года в квартире на улице Привокзальной, где проживала супружеская пара. В состоянии опьянения мужчина вступил в конфликт с 67-летней супругой. Во время ссоры он нанёс женщине множественные телесные повреждения.
После избиения мужчина лишил потерпевшую возможности передвигаться, связав ей руки и ноги подручными средствами. Затем преступник запер входную дверь квартиры и вышел на улицу. Оставшаяся без помощи связанная женщина скончалась от полученных травм.
Следствие провело полный комплекс необходимых мероприятий. Были выполнены осмотры места происшествия и назначены экспертизы. Следователи допросили свидетелей и самого обвиняемого. Собранных доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора.
Суд назначил подсудимому суровое наказание — пенсионер приговорён к 9 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
