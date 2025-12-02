Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пройдет «Неделя (не)видимой инвалидности»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 8 по 14 декабря в Ельцин Центре пройдет «Неделя (не)видимой инвалидности». Как сообщает пресс-служба, мероприятие посвящено хроническим заболеваниям и состояниям, которые не заметны внешне, но существенно влияют на жизнь человека. Среди них диабет, рассеянный склероз, артроз, эпилепсия, дистония, онкологические заболевания, ВИЧ, а также психические состояния, включая депрессию, биполярное расстройство и расстройства пищевого поведения.
Организаторы подчеркивают, что открытый разговор помогает снять стигму и развенчать стереотипы. Участники смогут обсудить медицинские и социальные аспекты инвалидности и увидеть, как эти состояния влияют на повседневную жизнь.
Программа недели включает театр горожан, перформативные тренировки, двигательные занятия, художественные мастер-классы, лекции и встречи с людьми, имеющими опыт жизни с невидимой инвалидностью. Участие в мероприятиях бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.
