В Екатеринбурге пройдет «Неделя (не)видимой инвалидности»

С 8 по 14 декабря в Ельцин Центре пройдет «Неделя (не)видимой инвалидности». Как сообщает пресс-служба, мероприятие посвящено хроническим заболеваниям и состояниям, которые не заметны внешне, но существенно влияют на жизнь человека. Среди них диабет, рассеянный склероз, артроз, эпилепсия, дистония, онкологические заболевания, ВИЧ, а также психические состояния, включая депрессию, биполярное расстройство и расстройства пищевого поведения.Организаторы подчеркивают, что открытый разговор помогает снять стигму и развенчать стереотипы. Участники смогут обсудить медицинские и социальные аспекты инвалидности и увидеть, как эти состояния влияют на повседневную жизнь.Программа недели включает театр горожан, перформативные тренировки, двигательные занятия, художественные мастер-классы, лекции и встречи с людьми, имеющими опыт жизни с невидимой инвалидностью. Участие в мероприятиях бесплатное, однако необходима предварительная регистрация.