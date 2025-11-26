В центре Екатеринбурга 1 декабря тест-мобиль для проверки на ВИЧ будет работать до 21.00

1 декабря у станции метро «Площадь 1905 года» работает тест-мобиль Центра СПИДа. Как уточнили в Минздраве Свердловской области, пройти экспресс-тестирование можно с 14:00 до 21:00.В ведомстве отмечают, что при выявлении инфекции пациентам доступна современная терапия. Сейчас около 90% жителей региона, живущих с ВИЧ, получают антиретровирусные препараты, которые позволяют эффективно контролировать заболевание.