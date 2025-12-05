Возрастное ограничение 18+
Почта Деда Мороза начала принимать письма в Парке Маяковского
Фото: Парк Маяковского
До новогодних праздников ещё несколько недель, но Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге активно старается создать атмосферу сказки для горожан уже сейчас.
На этой неделе в Парке Маяковского заработала праздничная почта. На одной из парковых аллей появился специальный почтовый ящик для писем Деду Морозу. Написать хозяину зимних праздников может любой ребёнок (а при большом желании и взрослый). В письме можно поделиться своими пожеланиями и рассказать, как прошёл 2025 год.
Ящик для почты к Деду Морозу установлен в парке слева от Главной сцены, недалеко от центральной ёлки. Он находится рядом с Городскими мастерскими, и его легко найти, — утверждает администрация парка. Все, кто это сделает, получат ответное поздравление от зимнего волшебника.
Почтовый ящик будет открыт для писем до самого конца текущего года. А ответные письма будут рассылаться до конца января 2026 года.
