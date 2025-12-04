Возрастное ограничение 18+
«Бажовские» новогодние игрушки можно увидеть на выставке в Екатеринбурге
Фото: Свердловский областной краеведческий музей
Коллекцию авторских новогодних украшений, созданную по мотивам сказов Павла Бажова, выставили на прошлой неделе в Екатеринбурге. Выставка «Самоцветные сказы» работает в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл».
Основу экспозиции составляют уникальные ёлочные игрушки ручной работы. Каждое изделие создано талантливыми художниками, вдохновленными классическими произведениями уральского писателя-сказителя. Среди главных героев — Хозяйка Медной горы, Данила-мастер и Огневушка-Поскакушка. Также представлены персонажи Дарёнка и Кокованя.
Особое внимание на выставке уделено традиционным материалам и технологиям. Посетители увидят игрушки из художественного стекла, дерева, натуральной ваты и солёного теста. Многие работы выполнены древними народными способами, которые придают этим маленьким шедеврам теплоту семейного очага.
Выставка «бажовских» новогодних игрушек будет работать до 22 февраля 2026 года. Посещение осуществляется по билету в МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» (улица Малышева, 46).
Основу экспозиции составляют уникальные ёлочные игрушки ручной работы. Каждое изделие создано талантливыми художниками, вдохновленными классическими произведениями уральского писателя-сказителя. Среди главных героев — Хозяйка Медной горы, Данила-мастер и Огневушка-Поскакушка. Также представлены персонажи Дарёнка и Кокованя.
Особое внимание на выставке уделено традиционным материалам и технологиям. Посетители увидят игрушки из художественного стекла, дерева, натуральной ваты и солёного теста. Многие работы выполнены древними народными способами, которые придают этим маленьким шедеврам теплоту семейного очага.
Выставка «бажовских» новогодних игрушек будет работать до 22 февраля 2026 года. Посещение осуществляется по билету в МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» (улица Малышева, 46).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда на новогодние праздники
07 декабря 2025
07 декабря 2025