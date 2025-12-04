«Бажовские» новогодние игрушки можно увидеть на выставке в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Коллекцию авторских новогодних украшений, созданную по мотивам сказов Павла Бажова, выставили на прошлой неделе в Екатеринбурге. Выставка «Самоцветные сказы» работает в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл».Основу экспозиции составляют уникальные ёлочные игрушки ручной работы. Каждое изделие создано талантливыми художниками, вдохновленными классическими произведениями уральского писателя-сказителя. Среди главных героев — Хозяйка Медной горы, Данила-мастер и Огневушка-Поскакушка. Также представлены персонажи Дарёнка и Кокованя.Особое внимание на выставке уделено традиционным материалам и технологиям. Посетители увидят игрушки из художественного стекла, дерева, натуральной ваты и солёного теста. Многие работы выполнены древними народными способами, которые придают этим маленьким шедеврам теплоту семейного очага.Выставка «бажовских» новогодних игрушек будет работать до 22 февраля 2026 года. Посещение осуществляется по билету в МВЦ «Дом Поклевских-Козелл» (улица Малышева, 46).