Контрабандиста древесиной осудили в Екатеринбурге

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 36-летнему местному жителю. Он обвинялся в контрабанде и был признанным виновным в незаконном вывозе древесины.Суд установил, что обвиняемый занимался реализацией пиломатериалов и в 2024 году организовал отправку товара за границу. Для беспрепятственного вывоза предприниматель предоставил ложные сведения. В таможенных декларациях он указал недостоверный источник происхождения леса. Эти действия подпадают под часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса («контрабанда»).Вывезенные подсудимым лесоматериалы — древесина хвойных пород — имели стратегическое значение. Общий объём незаконно экспортированной древесины превысил 450 кубических метров. Стоимость груза оценили более чем в 6 миллионов рублей. Эту сумму взыскали с осужденного. А основным наказанием стал штраф в размере одного миллиона рублей.