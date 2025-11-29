Новые улицы войдут в зону платной парковки в Екатеринбурге с 1 января 2026 года

улица Бориса Ельцина – от Боевых дружин до Челюскинцев;



улица Маршала Жукова – от Антона Валека до Боевых дружин;



улица Гоголя – от Куйбышева до Малышева;



улица Фурманова – от Московской до Чапаева.



Александр Федоров © Вечерние ведомости

С 1 января 2026 года в Екатеринбурге увеличится зона платных парковок. В телеграм-канале, близкому к мэрии Екатеринбурга, сообщили, что с нового года оплата вводится на нескольких дополнительных участках улиц в центре.Платной станет парковка на следующих отрезках: