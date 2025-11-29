Возрастное ограничение 18+
Новые улицы войдут в зону платной парковки в Екатеринбурге с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года в Екатеринбурге увеличится зона платных парковок. В телеграм-канале, близкому к мэрии Екатеринбурга, сообщили, что с нового года оплата вводится на нескольких дополнительных участках улиц в центре.
Платной станет парковка на следующих отрезках:
Платной станет парковка на следующих отрезках:
- улица Бориса Ельцина – от Боевых дружин до Челюскинцев;
- улица Маршала Жукова – от Антона Валека до Боевых дружин;
- улица Гоголя – от Куйбышева до Малышева;
- улица Фурманова – от Московской до Чапаева.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Владелицу центров для «трудных подростков» отправили под стражу, один из центров находился под Екатеринбургом
29 ноября 2025
29 ноября 2025
За последние четыре месяца мэрия Екатеринбурга выписала за неоплату парковки штрафов как за два последних года
01 декабря 2025
01 декабря 2025