В Преображенском парке в Екатеринбурге снова выходят на лёд
Кадр из видео: t.me/akademekb_live
В Преображенском парке в Академическом районе Екатеринбурга, где на прошлой неделе школьник провалился под лёд, вновь ходят по нему.
Об этом сообщает телеграм-канал «akademekb», публикуя видео очевидца. По его словам, он снял его в шесть утра. На кадрах видно, как чья-то фигура ходит по заледенелой поверхности водоёма.
Ранее в МЧС призывали не выходить на неокрепший лёд.
