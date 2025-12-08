Пятьдесят студентов свердловских техникумов и колледжей получили губернаторские стипендии

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области 50 студентов техникумов и колледжей стали обладателями губернаторских стипендий за успехи в освоении рабочих специальностей, сообщили в департаменте информационной политики региона.Размер выплаты составил 18 тысяч рублей, указано в сообщении. На церемонии награждения первый заместитель губернатора Алексей Шмыков отметил, что стипендии получают студенты, которые демонстрируют высокие результаты в учебе и профессиональном развитии. Он назвал их «гордостью системы профессионального образования» и подчеркнул, что рабочие специальности остаются востребованными.Отмечается, что претендентов отбирали по ряду критериев: успеваемость по профильным дисциплинам, участие в олимпиадах и конкурсах, достижения в исследовательской и конструкторской работе. Стипендиаты представляют учебные заведения Екатеринбурга, Камышлова, Каменска-Уральского, Карпинска, Красноуфимска, Краснотурьинска, Верхней Салды, Нижнего Тагила, Первоуральска и Талицы.