Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургская школа №23 в Академическом переходит на дистанционное обучение из-за роста ОРВИ
Фото: Вечерние ведомости
С 9 по 14 декабря школа №23 в Академическом районе Екатеринбург переходит на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в телеграм-канале, близком к мэрии Екатеринбурга.
По данным канала, причиной стал рост заболеваемости ОРВИ среди учеников.
Учреждение стало уже третьим в городе, где действует карантин: ранее на удалёнку частично перешли гимназия №8 имени Дягилева и школа №215, где дистанционно учатся младшие классы.
По данным канала, причиной стал рост заболеваемости ОРВИ среди учеников.
Учреждение стало уже третьим в городе, где действует карантин: ранее на удалёнку частично перешли гимназия №8 имени Дягилева и школа №215, где дистанционно учатся младшие классы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Преображенском парке в Екатеринбурге снова выходят на лёд
30 ноября 2025
30 ноября 2025