Екатеринбургская школа №23 в Академическом переходит на дистанционное обучение из-за роста ОРВИ

Александр Федоров © Вечерние ведомости

С 9 по 14 декабря школа №23 в Академическом районе Екатеринбург переходит на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в телеграм-канале, близком к мэрии Екатеринбурга.По данным канала, причиной стал рост заболеваемости ОРВИ среди учеников.Учреждение стало уже третьим в городе, где действует карантин: ранее на удалёнку частично перешли гимназия №8 имени Дягилева и школа №215, где дистанционно учатся младшие классы.