Сразу семерых детей рисковал погубить пьяный водитель в Белоярском районе

Автоинспекторы Свердловской области пресекли крайне опасное нарушение ПДД. Проигнорировав сразу несколько важных правил, водитель рисковал жизнями семерых несовершеннолетних пассажиров.Инцидент произошёл накануне, 7 декабря, в Белоярском районе. Экипаж ДПС остановил автомобиль «ВАЗ-21102» для проверки. За рулем находился мужчина с явными признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило сильное алкогольное опьянение водителя. В выдыхаемом воздухе было зафиксировано 0,697 мг/л паров спирта.В ходе осмотра в салоне машины были обнаружены семеро несовершеннолетних пассажиров и их мать. Дети перевозились с грубыми нарушениями правил безопасности. В автомобиле полностью отсутствовали детские удерживающие устройства. Кроме того, количество пассажиров превышало число предусмотренных мест для сидения.Выяснилось, что водитель был знакомым семьи. Он предложил довезти женщину с детьми до соседней деревни. Мать согласилась на поездку, не придав значения вопиющим нарушениям правил перевозки.Обнаруженные нарушения на этом не закончились. При дальнейшей проверке выяснилось, что мужчина вообще не имел права садиться за руль — его такого права лишили ранее за прошлые «подвиги» на дороге.Автомобиль нарушителя был задержан и помещён на специализированную стоянку, — сообщает областная Госавтоинспекция. В отношении самого водителя составлены административные материалы. Он привлечён к ответственности за управление в состоянии опьянения. Также ему инкриминируют перевозку детей без кресел и сверх нормы посадочных мест. Учитывая повторность нарушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.