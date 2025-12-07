Возрастное ограничение 18+

Сразу семерых детей рисковал погубить пьяный водитель в Белоярском районе

20.24 Понедельник, 8 декабря 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Автоинспекторы Свердловской области пресекли крайне опасное нарушение ПДД. Проигнорировав сразу несколько важных правил, водитель рисковал жизнями семерых несовершеннолетних пассажиров.

Инцидент произошёл накануне, 7 декабря, в Белоярском районе. Экипаж ДПС остановил автомобиль «ВАЗ-21102» для проверки. За рулем находился мужчина с явными признаками опьянения. Освидетельствование подтвердило сильное алкогольное опьянение водителя. В выдыхаемом воздухе было зафиксировано 0,697 мг/л паров спирта.

В ходе осмотра в салоне машины были обнаружены семеро несовершеннолетних пассажиров и их мать. Дети перевозились с грубыми нарушениями правил безопасности. В автомобиле полностью отсутствовали детские удерживающие устройства. Кроме того, количество пассажиров превышало число предусмотренных мест для сидения.

Выяснилось, что водитель был знакомым семьи. Он предложил довезти женщину с детьми до соседней деревни. Мать согласилась на поездку, не придав значения вопиющим нарушениям правил перевозки.

Обнаруженные нарушения на этом не закончились. При дальнейшей проверке выяснилось, что мужчина вообще не имел права садиться за руль — его такого права лишили ранее за прошлые «подвиги» на дороге.

Автомобиль нарушителя был задержан и помещён на специализированную стоянку, — сообщает областная Госавтоинспекция. В отношении самого водителя составлены административные материалы. Он привлечён к ответственности за управление в состоянии опьянения. Также ему инкриминируют перевозку детей без кресел и сверх нормы посадочных мест. Учитывая повторность нарушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Водителя с высокой степенью опьянения остановили на трассе в Алапаевском районе Свердловской области
07 декабря 2025
На пешеходном переходе в посёлке Новоуткинск погибла школьница
01 декабря 2025
В Свердловской области ищут свидетелей ДТП с погибшим велосипедистом
07 декабря 2025
В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку
04 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:13 Транспортная прокуратура добилась сноса гаражей в Богдановиче
20:24 Сразу семерых детей рисковал погубить пьяный водитель в Белоярском районе
19:52 Почта Деда Мороза начала принимать письма в Парке Маяковского
19:18 Ведущие компании делают ставку на развитие молодых талантов
19:07 «Бажовские» новогодние игрушки можно увидеть на выставке в Екатеринбурге
18:25 Контрабандиста древесиной осудили в Екатеринбурге
18:12 Свердловский депутат обратился к начальнику регионального МВД после сообщений об избиении девушки в Нижнем Тагиле
17:29 В Свердловской области вырос спрос на айтишников и банковских специалистов на удалёнке
17:20 Пятьдесят студентов свердловских техникумов и колледжей получили губернаторские стипендии
17:10 Екатеринбургская школа №23 в Академическом переходит на дистанционное обучение из-за роста ОРВИ
16:52 После прокурорского представления главе в Пышминском районе вернули движение автобуса
16:29 Ветерану Великой Отечественной войны и почетному гражданину Свердловской области Анне Королёвой исполнилось 104 года
16:19 КПРФ раскритиковала механизм назначения мэра Екатеринбурга и отказалась выдвигать своего кандидата
15:19 Глава Нижнего Тагила проведёт прямой эфир 10 декабря
14:34 Свердловская область вошла в тройку регионов с крупнейшими тратами на дорожный видеоконтроль
14:19 Жители Екатеринбурга сэкономили более 9 млн рублей на оплате школьного питания и детсадов через СБП
14:05 Несостоявшийся концессионер мусорного полигона под Сысертью продолжил судиться с Россельхознадзором за спорный участок
13:58 На трассе в сторону Алапаевска в ДТП с «буханкой» погиб человек
13:23 Покупка нового автомобиля в кредит недоступна для большинства свердловских семей
13:11 В Свердловской области за неделю родились 9 пар близнецов
13:00 Интерактивный комплекс «Умное зеркало» заработал в детской больнице Первоуральска
12:48 Футбольный клуб «Урал» заявил об отставке главного тренера
12:24 Уральцы назвали зимнюю обувь самой востребованной покупкой сезона
12:11 В «Автодоре» заявили о подготовке проекта магистрали от Екатеринбурга до Каспия
11:51 Городские службы отчитались о вывозе 1,5 тысяч тонн снега с улиц Екатеринбурга за прошедшие выходные
11:42 Компенсацию за падение на неубранной дороге в Екатеринбурге взыскали через суд
Все новости Свердловской области
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
Все новости России и мира
21:13 Транспортная прокуратура добилась сноса гаражей в Богдановиче
20:24 Сразу семерых детей рисковал погубить пьяный водитель в Белоярском районе
19:52 Почта Деда Мороза начала принимать письма в Парке Маяковского
19:18 Ведущие компании делают ставку на развитие молодых талантов
19:07 «Бажовские» новогодние игрушки можно увидеть на выставке в Екатеринбурге
18:25 Контрабандиста древесиной осудили в Екатеринбурге
18:12 Свердловский депутат обратился к начальнику регионального МВД после сообщений об избиении девушки в Нижнем Тагиле
17:29 В Свердловской области вырос спрос на айтишников и банковских специалистов на удалёнке
17:20 Пятьдесят студентов свердловских техникумов и колледжей получили губернаторские стипендии
17:10 Екатеринбургская школа №23 в Академическом переходит на дистанционное обучение из-за роста ОРВИ
16:52 После прокурорского представления главе в Пышминском районе вернули движение автобуса
16:29 Ветерану Великой Отечественной войны и почетному гражданину Свердловской области Анне Королёвой исполнилось 104 года
16:19 КПРФ раскритиковала механизм назначения мэра Екатеринбурга и отказалась выдвигать своего кандидата
15:19 Глава Нижнего Тагила проведёт прямой эфир 10 декабря
14:34 Свердловская область вошла в тройку регионов с крупнейшими тратами на дорожный видеоконтроль
14:19 Жители Екатеринбурга сэкономили более 9 млн рублей на оплате школьного питания и детсадов через СБП
14:05 Несостоявшийся концессионер мусорного полигона под Сысертью продолжил судиться с Россельхознадзором за спорный участок
13:58 На трассе в сторону Алапаевска в ДТП с «буханкой» погиб человек
13:23 Покупка нового автомобиля в кредит недоступна для большинства свердловских семей
13:11 В Свердловской области за неделю родились 9 пар близнецов
13:00 Интерактивный комплекс «Умное зеркало» заработал в детской больнице Первоуральска
12:48 Футбольный клуб «Урал» заявил об отставке главного тренера
12:24 Уральцы назвали зимнюю обувь самой востребованной покупкой сезона
12:11 В «Автодоре» заявили о подготовке проекта магистрали от Екатеринбурга до Каспия
11:51 Городские службы отчитались о вывозе 1,5 тысяч тонн снега с улиц Екатеринбурга за прошедшие выходные
11:42 Компенсацию за падение на неубранной дороге в Екатеринбурге взыскали через суд
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK