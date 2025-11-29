В Свердловской области вырос спрос на айтишников и банковских специалистов на удалёнке

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области за январь–октябрь 2025 года заметно увеличилось число вакансий с возможностью удалённой занятости. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работы». По данным платформы, работодатели активнее переходят на цифровые инструменты, а дистанционный формат становится устойчивой частью регионального рынка труда.Самый значительный рост зафиксирован в сфере банковских и финансовых услуг – число вакансий увеличилось в 3,3 раза. Зарплатные предложения стартуют от 41 200 ₽. Как поясняют в компании, развитие онлайн-операций и дистанционных консультаций формирует новую модель работы в финансовом секторе.В сфере информационных технологий количество удалённых вакансий выросло в 3,2 раза. По данным «Авито», предложения для начинающих специалистов начинаются от 45 000 ₽, а оплата для опытных сотрудников чаще всего обсуждается индивидуально.В образовании число предложений с дистанционным форматом увеличилось в 3 раза. Средняя зарплатная вилка по итогам десяти месяцев составила от 41 000 до 67 000 ₽. В сервисе отмечают, что онлайн-форматы обучения и консультации остаются одной из наиболее динамично развивающихся частей рынка.В маркетинге, рекламе и PR удалённых вакансий стало в 2,1 раза больше. Среднее предложение составляет 49 800 ₽. Бизнесу требуются специалисты, способные вести коммуникации, создавать контент и управлять digital-проектами вне офиса.В сфере телекоммуникаций и связи прирост удалённых вакансий составил 1,9 раза, со средним предложением от 43 000 ₽.По данным «Авито Работы», совокупная динамика показывает, что удалённая занятость закрепляется в экономике региона, а расширение набора дистанционных сотрудников становится общей тенденцией для разных отраслей.