Ведущие компании делают ставку на развитие молодых талантов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На прошлой неделе на территории ВДНХ в рамках Всероссийского кадрового форума состоялась сессия «Клуб работодателей Москвы». Её соорганизаторами выступили Авито Работа и Центр «Профессии будущего».Участники мероприятия обсудили актуальные тренды корпоративного образования и подходы к формированию кадрового потенциала. Модератором дискуссии выступил Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы. Он обозначил ключевые рыночные вызовы, заставляющие компании фокусироваться на внутренних кадрах: рекордно низкую безработицу и растущие требования к адаптивности сотрудников.Управляющий директор Авито по работе с людьми Екатерина Немченко рассказала участникам форума о системной работе с талантами внутри компании. Она подробно описала запущенный в этом году процесс Talent Review, который включает три этапа: карьерный диалог, индивидуальную оценку компетенций и составление персонального плана развития.«Для нас каждый сотрудник — это стартап. В Авито достаточно ресурсов, экспертизы, есть доступ к различным базам знаний и к обучению. Мы инвестируем в сотрудников, чтобы, раскрывая их талант, делать из них специалистов нового уровня», — в частности пояснила Екатерина Немченко.В свою очередь, Роман Губанов отметил, что для привлечения молодёжи компаниям важно начинать работу с кадрами на ранних этапах. По данным опросов, перспективы развития стоят для молодёжи на втором месте после высокой зарплаты при выборе работы.Директор по развитию Авито Работы также привёл статистику: число вакансий с возможностью наставничества за январь-октябрь 2025 года выросло на 8%. Внедрение таких практик помогает создавать устойчивую экосистему для развития талантов.