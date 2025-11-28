«Просто ПроДобро» рассказывают в Креативном кластере «Л52» в центре Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В екатеринбургском Креативном кластере «Л52» открылась уникальная выставка под названием «Просто ПроДобро». Она полностью ломает стереотипы о музейном пространстве с его традиционными витринами и табличками «руками не трогать». Здесь с каждым экспонатом можно взаимодействовать, что превращает посетителя из пассивного наблюдателя в активного соавтора.Выставка призвана расширить границы восприятия волонтёрства и инвалидности. Она предлагает гостям заглянуть за кулисы социально значимых проектов движения «Про.Добро». А интерактивный формат позволяет на себе испытать новые ощущения и приобрести уникальный опыт. Так, посетителям предлагается на время отказаться от звуков, чтобы почувствовать мир иначе, или прокатиться на инвалидной коляске. Проект реализован в рамках программы «Антресоль», рассказывающей о резидентах кластера.Выставка будет работать до середины января. Посетить её можно по входному билету в музей в часы работы кластера «Л52». Напомним, что адрес Креативного кластера «Л52» зашифрован в самом его название — на улице Ленина в здании №52.