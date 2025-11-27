Авторов социальной рекламы приглашают на международный фестиваль в Свердловской области

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Свердловский областной фильмофонд объявил старт подачи заявок на XVI Международный фестиваль социальной рекламы «Выбери жизнь». Принять участие могут авторы видеороликов длительностью от 15 до 60 секунд. Заявки принимаются до 28 февраля 2026 года, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Сообщается, что участие бесплатное и открытое для всех вне зависимости от возраста и места проживания.«У социальной рекламы всегда есть возможность достучаться до людей, подняв важные вопросы для всего общества. Наша цель – сделать максимально большой вклад в формирование здорового общества. Именно поэтому каждый год в первый день зимы мы начинаем поиск талантливых авторов. Проект соответствует задачам нацпроекта „Семья“, а лучшие работы фестиваля демонстрируются в кинотеатрах региона. Только в прошлом году профилактические киноакции увидели почти 140 тысяч свердловчан», – рассказала директор Свердловского областного фильмофонда Светлана Горда.В этом году конкурс включает пять номинаций: «НЕТ вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», «Береги жизнь», «Мы вместе». Помимо основных наград предусмотрены специальные призы организатора и жюри. Призовой фонд составляет 400 тысяч рублей: денежные премии получат авторы трёх призовых работ в каждой номинации и победители специальных категорий.Сообщается, что итоги XVI фестиваля подведут в середине 2026 года.