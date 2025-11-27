Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге стартовала «Кинопроба»
Фрагмент афиши фестиваля
По уже сложившейся традиции, вместе с началом зимы в Екатеринбурге начался и международный фестиваль-практикум киношкол. Это уже двадцать вторая «Кинопроба» по счёту.
Помимо церемонии открытия, сегодня, 1 декабря, зрители смогли оценить и первые конкурсные работы фестиваля. Правда, не все. Так, большой блок студенческого игрового кино отменили и перенесли его на пятницу, 5 декабря. В остальном же первый день работы фестиваля прошёл по плану. В частности, в фойе второго этажа Дома Кино открыли выставку под названием «Леонид Шварцман — искусство иллюстрации и не только». В неё вошли работы из частной семейной коллекции талантливейшего художника и режиссёра-мультипликатора, создавшего, среди прочего, любимую детворой серию про шаловливых обезьянок.
Конкурсная программа фестиваля разделена на блоки по направлениям игрового, документального и анимационного кино. Все конкурсанты — начинающие кинематографисты из разных городов и стран, представившие свои первые (во многих случаях — ученические ещё) работы.
Фестиваль «Кинопроба» продлится до 5 декабря. Подробней с программой показов и прочих фестивальных мероприятий можно на официальном сайте «Кинопробы».
