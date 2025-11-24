Один из самых трогательных фильмов Дэвида Линча покажут в Ельцин-центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартуют показы пронзительной драмы известного американского режиссёра Дэвида Линча. По традиции, в кинозале Ельцин-центра фильм «Человек-слон» можно будет посмотреть на языке оригинала в переводе на русский титрами.«Человек-слон» — это одна из самых ранних и признанных работ кинорежиссёра-авангардиста Дэвида Линча. Известный своими сюрреалистичными и тревожными фильмами, Линч в этой картине демонстрирует более классический, но не менее мощный подход к рассказу истории. Лента была снята в 1980 году и получила широкое признание критиков. Она была номинирована на восемь премий «Оскар», включая номинации за лучший фильм и лучшую режиссуру. Сценарий написан самим Линчем в соавторстве с Кристофером Де Вором и Эриком Бергреном.В основе сюжета лежит подлинная история Джозефа Кэри Меррика, жившего в викторианской Англии. Меррик страдал от тяжёлого генетического заболевания, обезобразившего его тело и лицо. Главную роль гениально исполнил Джон Хёрт, а Энтони Хопкинс сыграл доктора Фредерика Тривза. Фильм рассказывает трагическую историю о том, как Меррика спасли от унизительной жизни циркового уродца. Доктор Тривз помещает его в лондонскую больницу, где раскрывается тонкая и ранимая душа Меррика.Картина «Человек-слон» является глубоким гуманистическим высказыванием о сострадании, жестокости и человеческом достоинстве. Несмотря на мрачный антураж, это очень трогательная и светлая история. Оператором выступил легендарный Фредди Фрэнсис, а музыку написал Джон Моррис. «Человек-слон» остается одной из самых эмоционально сильных работ в фильмографии Линча и обязателен к просмотру для всех ценителей авторского кино.Первый показ «Человека-слона» в Ельцин-центре состоится в субботу, 29 ноября, в 17.30. Всего в расписании кинозала запланировано восемь показов вплоть до 22 декабря.