На «Кинопробе» в Екатеринбурге ретроспективой отметят юбилей советского мультипликатора

Одним из пунктов обширной программы фестиваля «Кинопроба» в этом году станет ретроспектива мультфильмов Льва Атаманова. Она приурочена 120-летию этого замечательного советского режиссёра-мультипликатора.Лев Атаманов — заслуженный деятель искусств РСФСР, режиссёр-мультипликатор, на анимационных фильмах которого выросло не одно поколение. Его творчество, полное тепла и доброты, продолжает и сейчас радовать маленьких зрителей. Такие работы мастера, как «Котёнок по имени Гав», «Золотая антилопа» и «Снежная королева», стали классикой и входят в золотой фонд отечественной анимации.Ретроспективный показ готовит студия «Союзмультфильм», официальный партнёр фестиваля «Кинопроба» в 2025 году. Мероприятие пройдёт 2 декабря в 18.00 в большом зале Дома Кино.Напомним, Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» в этом году будет проводиться уже в 22 раз. Основную программу фестиваля составляют конкурсные просмотры дебютных фильмов — игровых, анимационных и документальных. Кроме того, в дни фестиваля поклонники кино и начинающие кинематографисты смогут посещать мастер-классы ведущих профессионалов экрана, лекции и ретроспективные показы известных кинорежиссёров СССР и России. Организовать и провести фестиваль помогают Министерство культуры РФ, правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга.