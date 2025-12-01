Центр Екатеринбурга перекроют ради зимнего полумарафона 14 декабря

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Меньше, чем через две недели, 14 декабря, в Екатеринбурге пройдёт зимний полумарафон «Европа-Азия», ради которого перекроют центр города.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, улицы начнут перекрывать ещё с вечера 13 декабря. Так, с 21.00 будет закрыто движение по улице Дзержинского, от Царской до Горького. В день забега, 14 декабря, с 08.00 до 13.00 нельзя будет проехать по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта, и по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской.Объезжать перекрытие на улице Царской предлагают по Карла Либкнехта – проспекту Ленина, а на улице Бориса Ельцина – по улицам Челюскинцев – Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера.Автобусы № 043 и 45 поедут по Челюскинцев и Московской, а автобус №67 – по проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и СвердловаДистанции для забега будет три:Ожидается, что в забеге примут участие более 1900 человек.