Центр Екатеринбурга перекроют ради зимнего полумарафона 14 декабря
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Меньше, чем через две недели, 14 декабря, в Екатеринбурге пройдёт зимний полумарафон «Европа-Азия», ради которого перекроют центр города.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, улицы начнут перекрывать ещё с вечера 13 декабря. Так, с 21.00 будет закрыто движение по улице Дзержинского, от Царской до Горького. В день забега, 14 декабря, с 08.00 до 13.00 нельзя будет проехать по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта, и по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской.
Объезжать перекрытие на улице Царской предлагают по Карла Либкнехта – проспекту Ленина, а на улице Бориса Ельцина – по улицам Челюскинцев – Маршала Жукова – Антона Валека – Вайнера.
Автобусы № 043 и 45 поедут по Челюскинцев и Московской, а автобус №67 – по проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова
Дистанции для забега будет три:
– 800 метров для самых юных;
– 7 километров для любителей;
– 21,1 километра для профессионалов.
Ожидается, что в забеге примут участие более 1900 человек.
