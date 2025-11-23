Возрастное ограничение 18+
Орлов сообщил о завершении реконструкции парка на Уралмаше
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на девять месяцев раньше завершили реконструкцию парка «Уралмаш». Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Алексей Орлов.
Напомним, парк «Уралмаш» выиграл в голосовании за объект благоустройства в 2023 году, но из-за низкой активности горожан лишился финансирования из федерального бюджета. После этого в мэрии пообещали его включить в городскую программу благоустройства.
По словам Орлова, за полтора года в парке сделали пешеходные дорожки, обустроили детские и спортивные зоны, возвели площадку под амфитеатр, восстановили 30 тысяч квадратных метров газонов и высадили 200 деревьев и кустарников. Также в парке установили 202 опоры для освещения и систему видеонаблюдения.
«Сегодня состоялась приёмка выполненных работ. Скоро строительные ограждения уберут, и жителям будет открыт доступ на обновлённый участок парковой территории»,
– написал градоначальник.
