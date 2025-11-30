Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ожидается тёплый и пасмурный первый день зимы
Фото: Юлия Кольтенберг, Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 1 декабря установится нетипично мягкая для начала зимы погода. Согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, в городе сохранится слабоположительная температура и облачная картина неба.
Днём столбики термометров поднимутся до примерно +2 градусов, ночью удержатся около нуля. Осадки маловероятны, однако возможна слабая морось. Атмосферное давление будет находиться в диапазоне 740–745 миллиметров ртутного столба, ветер прогнозируется юго-западный до 5 метров в секунду.
Синоптики отмечают, что начало декабря в регионе проходит теплее средних климатических значений. Устойчивый минус и формирование постоянного снежного покрова ожидаются позднее. На дорогах возможна гололедица из-за перепадов температуры, водителей и пешеходов предупреждают о необходимости соблюдать осторожность.
