Из-за аномально тёплой погоды в Екатеринбурге отложили открытие катка на главной площади
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за аномально тёплой погоды отложили открытие катка на площади 1905 года, которое планировалось на следующей неделе, 12 декабря.
В телеграм-канале «Каток на площади» пишут, что проблем в том, что лёд не замерзает в плюсовую температуру.
Теперь открыть каток надеются после 19-20 декабря. Точную дату назвать пока не могут.
Напомним, каток на площади 1905 года впервые залили в прошлом году. Ради этого ледовый городок с главной площади Екатеринбурга, где его традиционно возводили, перенесли в Исторический сквер. Тогда каток открылся 21 декабря 2024 года и, благодаря холодной погоде, проработал до 9 марта 2025 года.
«Мы успели проделать большую подготовку: на площадь привезли более 1400 кубометров песка и отсева, чтобы заменить снежный слой, который требуется по технологии. Параллельно велась работа над декором и техническим оснащением. Но "заморозить" лёд в плюсовую погоду, увы, невозможно даже при большом желании»,
– рассказали в канале.
