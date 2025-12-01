Из-за аномально тёплой погоды в Екатеринбурге отложили открытие катка на главной площади

– рассказали в канале.

«Мы успели проделать большую подготовку: на площадь привезли более 1400 кубометров песка и отсева, чтобы заменить снежный слой, который требуется по технологии. Параллельно велась работа над декором и техническим оснащением. Но "заморозить" лёд в плюсовую погоду, увы, невозможно даже при большом желании»,