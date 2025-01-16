Росприроднадзор выявил экологические нарушения на «Высокогорском ГОКе» в Нижнем Тагиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора завершили плановую проверку ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК), расположенного в Нижнем Тагиле. В ходе инспекции обнаружены многочисленные нарушения экологического законодательства, касающиеся охраны атмосферного воздуха, водных объектов и окружающей среды.Согласно информации, опубликованной на сайте Росприроднадзора, комбинат осуществлял производственную деятельность без разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, при использовании водных объектов выявлены случаи сброса сточных вод с превышением установленных нормативов в реку Тагил, а также отсутствие документов, подтверждающих право на подобные действия.Нарушения затронули и сферу обращения с отходами: отходы размещались без комплексного экологического разрешения, а отчеты о производственном экологическом контроле содержали неполные и недостоверные данные. Также не проводился корректный мониторинг подземных вод, так как показатели не сравнивались с фоновыми данными.По итогам проверки предприятие получило предписание устранить все выявленные нарушения. Кроме того, в отношении юридических и должностных лиц ОАО «ВГОК» возбуждены административные дела.