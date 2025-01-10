В Екатеринбурге спрос на услугу «Повар на дом» вырос на 120% в декабре

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Новогодние праздники в Екатеринбурге всё больше горожан воспользовались услугой «Повар на дом». По данным Авито Услуг, в декабре 2024 года спрос на эту услугу в городе увеличился на 120% по сравнению с декабрём прошлого года. Предложение со стороны поваров также выросло, но чуть менее стремительно — на 82%.Средняя стоимость вызова шеф-повара в Екатеринбурге составила 1000 рублей. За эту сумму специалисты предлагали целый спектр преимуществ, включая авторское меню, эффектную подачу блюд, экономию времени и уборку кухни после завершения праздника.Екатеринбург вошёл в пятёрку городов с наибольшим числом заказов услуги «Повар на дом». Лидерами по количеству запросов стали Москва, Казань, Санкт-Петербург и Уфа. Однако самые впечатляющие темпы роста зафиксированы в Томске (+192%), Санкт-Петербурге (+183%) и Туле (+181%).