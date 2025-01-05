В Екатеринбурге и Сысерти пройдут Бажовские дни с 24 по 29 января

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 24 по 29 января в Екатеринбурге и Сысерти состоятся Бажовские дни, приуроченные ко дню рождения уральского писателя Павла Бажова. Литературный квартал подготовил насыщенную программу: экскурсии, квизы, музыкальные выступления и театральные постановки.— интеллектуальная игра для знатоков творчества Бажова в музее писателя (Екатеринбург). Участники проверят свои знания в формате «мозгобойни».— музыкальная экскурсия «Пуличка и Валестёна. Любовь побеждает всё», посвящённая супруге писателя Валентине Иваницкой.— в доме-музее Бажова (Сысерть) с 12:00 до 18:00 пройдут «Бажовские посиделки»: чтение сказов, рассказы о жизни писателя и его семьи, а также традиционное чаепитие. В этот же день в Екатеринбурге состоится мероприятие «Сказы с оркестром», но билеты уже распроданы.— показ диафильмов по сказам Павла Бажова с живым музыкальным сопровождением. Сеансы запланированы на 12:00, 14:00 и 16:00.— экскурсия «Малахитовая шкатулка: полный контакт», где гости увидят коллекцию уральских самоцветов и предметы из сказов: кайло Данилы-мастера и кольчугу Ермака. Экскурсии начнутся в 12:00, 14:00 и 16:00. Завершится программа спектаклем «Ермаковы лебеди» в 19:00.