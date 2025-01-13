В Каменске-Уральском ищут пропавшего мужчину: водителей просят проверить записи с видеорегистраторов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском продолжаются поиски Владимира Алексеевича Загвоздина, который пропал 11 января. Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области обратились к автомобилистам с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов, которые могли зафиксировать мужчину в этот день.Особое внимание уделяется времени с 11:35 до 15:00. Проверить записи просят водителей, которые проезжали по улицам Беляева, Бажова, Олега Кошевого, Лесной, Трубной, Зои Космодемьянской или Карла Маркса либо находились в этих районах. Мужчина был с черным пакетом. Особая примета: он хромает.Для передачи записей или любой информации можно обратиться на круглосуточную горячую линию отряда: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или напрямую к координатору поиска Ольге (позывной «КоЛюЧкА»): 8-953-606-9887.