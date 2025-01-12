В Свердловской области выпустили юбилейный конверт в честь 25-летия парка «Оленьи ручьи»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области выпустили почтовый конверт, посвящённый 25-летию природного парка «Оленьи ручьи». Церемония его гашения прошла 17 января на вручении премии «Достояние Среднего Урала» — 2024.Юбилейный конверт выпущен в серии «Свердловская область» тиражом 50 000 экземпляров. На нём изображена скала «Карстовый мост». На конверт нанесён знак почтовой оплаты с литерой «А», что позволяет отправлять письма весом до 20 граммов без дополнительных марок.Как сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области, конверты поступят во все почтовые отделения региона.