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В Свердловской области выпустили юбилейный конверт в честь 25-летия парка «Оленьи ручьи»
Иллюстрация: Департаменте информационной политики Свердловской области
В Свердловской области выпустили почтовый конверт, посвящённый 25-летию природного парка «Оленьи ручьи». Церемония его гашения прошла 17 января на вручении премии «Достояние Среднего Урала» — 2024.
Юбилейный конверт выпущен в серии «Свердловская область» тиражом 50 000 экземпляров. На нём изображена скала «Карстовый мост». На конверт нанесён знак почтовой оплаты с литерой «А», что позволяет отправлять письма весом до 20 граммов без дополнительных марок.
Как сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области, конверты поступят во все почтовые отделения региона.
Юбилейный конверт выпущен в серии «Свердловская область» тиражом 50 000 экземпляров. На нём изображена скала «Карстовый мост». На конверт нанесён знак почтовой оплаты с литерой «А», что позволяет отправлять письма весом до 20 граммов без дополнительных марок.
Как сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области, конверты поступят во все почтовые отделения региона.
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