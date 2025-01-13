В Крещенские дни на дорогах Свердловской области будут патрулировать 350 экипажей ДПС





— сообщают в УГИБДД Особое внимание будет уделено местам массового скопления людей, в частности, зонам проведения традиционных крещенских купаний. Часть нарядов ДПС будет дислоцирована непосредственно возле мест расположения Крещенских купелей, а также вблизи религиозных объектов, где ожидается наибольшее количество участников праздничных мероприятий,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области усиливает меры безопасности на дорогах в период празднования Крещения Господня. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.С 18 по 19 января в регионе будут работать 350 экипажей ДПС, задействующих более 700 сотрудников.