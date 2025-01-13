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В Екатеринбурге в торговом центре VEER Mall парковка стала платной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 20 января в торговом центре VEER Mall вступят в силу новые правила парковки. Теперь днём парковка будет платной после первых трёх часов, а ночные тарифы стали дороже.
Согласно информации, опубликованной на сайте торгового центра, дневной тариф действует с 07:00 до 23:00. Первые три часа парковки бесплатны, но начиная с четвёртого часа придётся платить 100 рублей за каждый полный или неполный час. Для тех, кто часто пользуется парковкой в дневное время, доступен абонемент стоимостью 8000 рублей в месяц. Он действует с 09:00 до 23:00.
Ночные правила также изменились. Бесплатными остаются первые 15 минут, но затем каждый час будет стоить 120 рублей. Предлагаются и абонементы: за 6000 рублей в месяц можно выбрать один из временных промежутков: 19:00-08:00; 20:00 – 09:00; 21:00 – 10:00.
Ранее парковка у VEER Mall была бесплатной в дневное время с 10:00 до 23:00. Ночная парковка, наоборот, уже тарифицировалась, но стоимость часа составляла 20 рублей, а абонемент обходился в 5000 рублей за месяц.
Согласно информации, опубликованной на сайте торгового центра, дневной тариф действует с 07:00 до 23:00. Первые три часа парковки бесплатны, но начиная с четвёртого часа придётся платить 100 рублей за каждый полный или неполный час. Для тех, кто часто пользуется парковкой в дневное время, доступен абонемент стоимостью 8000 рублей в месяц. Он действует с 09:00 до 23:00.
Ночные правила также изменились. Бесплатными остаются первые 15 минут, но затем каждый час будет стоить 120 рублей. Предлагаются и абонементы: за 6000 рублей в месяц можно выбрать один из временных промежутков: 19:00-08:00; 20:00 – 09:00; 21:00 – 10:00.
Ранее парковка у VEER Mall была бесплатной в дневное время с 10:00 до 23:00. Ночная парковка, наоборот, уже тарифицировалась, но стоимость часа составляла 20 рублей, а абонемент обходился в 5000 рублей за месяц.
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