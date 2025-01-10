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Глава СК запросил доклад по делу о гибели женщины, которую толкнули под машину в Свердловской области в 2015 году
Фото: Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью жительницы Свердловской области Светланы Маминой. Трагедия произошла в 2015 году на трассе Пермь — Екатеринбург: в ходе конфликта её возлюбленный Михаил Дихтяр толкнул женщину под колёса внедорожника. Водитель скрылся с места происшествия, а потерпевшая скончалась от полученных травм.
В 2022 году Первоуральский городской суд признал Дихтяря виновным по статье о причинении смерти по неосторожности, но освободил его от наказания из-за истечения срока давности.
После обжалования приговора областной суд направил дело на новое рассмотрение. В январе 2024 года коллегия присяжных оправдала обвиняемого. Однако это решение было отменено, и в августе присяжные вынесли обвинительный вердикт по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Михаила Дихтяря приговорили к 12 годам строгого режима и взяли под стражу в зале суда. Добиться переквалификации дела на убийство удалось родственникам погибшей.
В декабре 2024 года ситуация вновь изменилась: после апелляционной жалобы адвоката обвинительный приговор Первоуральского городского суда отменили. Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд, но другим составом.
По данным СК, родители погибшей Светланы Маминой не согласны с тем, что мужчина, обвиняемый в её убийстве, находится на свободе.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области доложить о результатах расследования и собранной доказательственной базе.
В 2022 году Первоуральский городской суд признал Дихтяря виновным по статье о причинении смерти по неосторожности, но освободил его от наказания из-за истечения срока давности.
После обжалования приговора областной суд направил дело на новое рассмотрение. В январе 2024 года коллегия присяжных оправдала обвиняемого. Однако это решение было отменено, и в августе присяжные вынесли обвинительный вердикт по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Михаила Дихтяря приговорили к 12 годам строгого режима и взяли под стражу в зале суда. Добиться переквалификации дела на убийство удалось родственникам погибшей.
В декабре 2024 года ситуация вновь изменилась: после апелляционной жалобы адвоката обвинительный приговор Первоуральского городского суда отменили. Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд, но другим составом.
По данным СК, родители погибшей Светланы Маминой не согласны с тем, что мужчина, обвиняемый в её убийстве, находится на свободе.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области доложить о результатах расследования и собранной доказательственной базе.
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