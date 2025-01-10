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Глава СК запросил доклад по делу о гибели женщины, которую толкнули под машину в Свердловской области в 2015 году

16.40 Воскресенье, 19 января 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью жительницы Свердловской области Светланы Маминой. Трагедия произошла в 2015 году на трассе Пермь — Екатеринбург: в ходе конфликта её возлюбленный Михаил Дихтяр толкнул женщину под колёса внедорожника. Водитель скрылся с места происшествия, а потерпевшая скончалась от полученных травм.

В 2022 году Первоуральский городской суд признал Дихтяря виновным по статье о причинении смерти по неосторожности, но освободил его от наказания из-за истечения срока давности.

После обжалования приговора областной суд направил дело на новое рассмотрение. В январе 2024 года коллегия присяжных оправдала обвиняемого. Однако это решение было отменено, и в августе присяжные вынесли обвинительный вердикт по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Михаила Дихтяря приговорили к 12 годам строгого режима и взяли под стражу в зале суда. Добиться переквалификации дела на убийство удалось родственникам погибшей.

В декабре 2024 года ситуация вновь изменилась: после апелляционной жалобы адвоката обвинительный приговор Первоуральского городского суда отменили. Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд, но другим составом.

По данным СК, родители погибшей Светланы Маминой не согласны с тем, что мужчина, обвиняемый в её убийстве, находится на свободе.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области доложить о результатах расследования и собранной доказательственной базе.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:40 Глава СК запросил доклад по делу о гибели женщины, которую толкнули под машину в Свердловской области в 2015 году
13:08 В Свердловской области выпустили юбилейный конверт в честь 25-летия парка «Оленьи ручьи»
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12:31 МЧС закрыло три нелегальные купели в Свердловской области
12:12 В Нижнем Тагиле двухлетний ребёнок пострадал от удара током из-за световой инсталляции
11:41 В Свердловской области «ЛизаАлерт» объявила набор волонтёров для работы с ориентировками в сети
11:20 В Новоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП
11:03 Подробности ДТП на ЕКАД: погиб молодой водитель
22:38 Лидер еврейской общины скончался в Екатеринбурге
19:48 Росприроднадзор выявил экологические нарушения на «Высокогорском ГОКе» в Нижнем Тагиле
17:51 В Свердловской области расследуют два смертельных ДТП
16:43 СК выясняет обстоятельства травмирования девочки на горнолыжном комплексе в Каменске-Уральском
15:59 В Екатеринбурге спрос на услугу «Повар на дом» вырос на 120% в декабре
14:35 Роспотребнадзор Свердловской области проверил качество воды в купелях
13:18 В Екатеринбурге стартовал этап Гран-При России по быстрым шахматам и блицу
13:00 В Каменске-Уральском ищут пропавшего мужчину: водителей просят проверить записи с видеорегистраторов
12:20 В Екатеринбурге покажут спектакль «Мрамор» с трансляцией из квартиры Бродского
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