В Екатеринбурге мошенники похитили у жителей более 16 миллионов рублей за неделю

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На прошлой неделе в Екатеринбурге зарегистрированы случаи мошенничества, общий ущерб от которых превысил 16 миллионов рублей. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга.Один из эпизодов произошел с 70-летней пенсионеркой, которой сначала позвонили от имени «представителя Госуслуг», сообщив о якобы взломе ее аккаунта. Позже ей позвонили «сотрудники ФСБ» и «Центробанка», напугав потерей средств. Под их давлением женщина сняла 800 тысяч рублей и продала свой автомобиль Toyota Highlander за 2 миллиона рублей. Деньги у нее забрала другая пожилая женщина.Сотрудники полиции без труда разыскали пожилого курьера из Челябинской области, однако та оказалась такой же жертвой обмана. Пенсионерка из Златоуста, приехавшая за деньгами в Екатеринбург, была уверена, что выполняет поручение спецслужб.С 13 по 19 января в Екатеринбурге проходит профилактическая операция «Осторожно, мошенники!». Полицейские напоминают, что представители банков и государственных служб никогда не требуют переводить деньги на «безопасные счета» или передавать их курьерам. Если вы получили подозрительный звонок, немедленно обратитесь в полицию или проконсультируйтесь с близкими.