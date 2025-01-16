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Одной крещенской купелью в Екатеринбурге стало меньше
Фото: Анна Храновская / екатеринбург.рф
Жителям Екатеринбурга урезали количество купелей, приготовленных к 19 января для крещенских купаний. Одну из девяти пришлось «прикрыть» из соображений безопасности.
Как сообщила администрация города, при расширенном обследовании качество воды водоёма «Калиновский разрез» в Орджоникидзевском административном районе было признано несоответствующим санитарно-эпидемиологическим нормам. В связи с этим было решено исключить «эльмашевскую» купель из официального списка безопасных водных объектов для крещенского купания, куда она изначально была включена.
Таким образом, у екатеринбуржцев остаётся восемь купелей, которые признаны безопасными для прохождения религиозного обряда. К тому же, возле них будут дежурить полиция, спасатели, а где-то и врачи. Для жителей Орджоникидзевского района самым удобным водоёмом для окунания в прорубь становится озеро Шарташ, благо, там подготовлена не одна, а сразу несколько купелей.
Как сообщила администрация города, при расширенном обследовании качество воды водоёма «Калиновский разрез» в Орджоникидзевском административном районе было признано несоответствующим санитарно-эпидемиологическим нормам. В связи с этим было решено исключить «эльмашевскую» купель из официального списка безопасных водных объектов для крещенского купания, куда она изначально была включена.
Таким образом, у екатеринбуржцев остаётся восемь купелей, которые признаны безопасными для прохождения религиозного обряда. К тому же, возле них будут дежурить полиция, спасатели, а где-то и врачи. Для жителей Орджоникидзевского района самым удобным водоёмом для окунания в прорубь становится озеро Шарташ, благо, там подготовлена не одна, а сразу несколько купелей.
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