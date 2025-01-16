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В Нижнем Тагиле двухлетний ребёнок пострадал от удара током из-за световой инсталляции
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле следователи устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого двухлетний ребёнок получил удар электрическим током. Это произошло накануне на Театральной площади во время прогулки с родителями.
По данным Следственного комитета по Свердловской области, ребёнок прикоснулся к одной из световых инсталляций, что привело к удару электрическим током. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.
По данным Следственного комитета по Свердловской области, ребёнок прикоснулся к одной из световых инсталляций, что привело к удару электрическим током. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.
В рамках проверки следователем СК будет проведён комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки,
— сообщает СК
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