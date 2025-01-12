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Лидер еврейской общины скончался в Екатеринбурге
Фото: Администрация Екатеринбурга
В Екатеринбурге на 97-м году жизни умер председатель общины евреев-ортодоксов города Яков Соскин. Как стало известно Вечерним ведомостям, религиозный деятель и бывший член Общественной палаты Свердловской области скончался 5 января.
На официальных ресурсах еврейского общинного центра «Синагога» пока нет сообщений о смерти Соскина, возглавляшего иудейскую общину города более 30 лет.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Яков Соскин является председателем и одним из учредителей Иудейской ортодоксальной религиозной организации города Екатеринбурга и Свердловской области.
Яков Соскин родился 21 октября 1928 года в Брянске. Отец – Соскин Мендель Давидович, инженер, мать – Басок Сара Файвелевна, врач, участница Великой Отечественной войны , работала хирургом в полевом госпитале. Семья Соскиных была эвакуирована в Свердловск в 1941 году. В 1952 году Соскин с отличием окончил Свердловский мединститут, более 50 лет работал врачом в медицинских учреждениях Свердловской области, в пенсионном возрасте стал консультантом-патологом в областной психиатрической больнице № 3. Кандидат медицинских наук. Ветеран Великой Отечественной войны — в школьные годы работал в военном госпитале, ухаживал за ранеными .
Председателем иудейской религиозной организации города Екатеринбурга Соскин стал в 1993 году. В 1997 году по предложению главного раввина Екатеринбурга и Свердловской области Зелига Ашкенази избран председателем Совета иудейской ортодоксальной религиозной организации города Екатеринбурга и Свердловской области.
Осенью 2024 году в Екатеринбурге, у общинного центра «Синагога» открылся мемориал «Парящие камни», а сама площадь перед центром получила официальное название «площадь Спасения» – это название было присвоено в память о том, что Урал и Свердловск в частности в годы Великой Отечественной войны приняли у себя эвакуированные с западных рубежей СССР семьи лиц еврейской национальности, в том числе таких как семья Соскиных.
На официальных ресурсах еврейского общинного центра «Синагога» пока нет сообщений о смерти Соскина, возглавляшего иудейскую общину города более 30 лет.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Яков Соскин является председателем и одним из учредителей Иудейской ортодоксальной религиозной организации города Екатеринбурга и Свердловской области.
Яков Соскин родился 21 октября 1928 года в Брянске. Отец – Соскин Мендель Давидович, инженер, мать – Басок Сара Файвелевна, врач, участница Великой Отечественной войны , работала хирургом в полевом госпитале. Семья Соскиных была эвакуирована в Свердловск в 1941 году. В 1952 году Соскин с отличием окончил Свердловский мединститут, более 50 лет работал врачом в медицинских учреждениях Свердловской области, в пенсионном возрасте стал консультантом-патологом в областной психиатрической больнице № 3. Кандидат медицинских наук. Ветеран Великой Отечественной войны — в школьные годы работал в военном госпитале, ухаживал за ранеными .
Председателем иудейской религиозной организации города Екатеринбурга Соскин стал в 1993 году. В 1997 году по предложению главного раввина Екатеринбурга и Свердловской области Зелига Ашкенази избран председателем Совета иудейской ортодоксальной религиозной организации города Екатеринбурга и Свердловской области.
Осенью 2024 году в Екатеринбурге, у общинного центра «Синагога» открылся мемориал «Парящие камни», а сама площадь перед центром получила официальное название «площадь Спасения» – это название было присвоено в память о том, что Урал и Свердловск в частности в годы Великой Отечественной войны приняли у себя эвакуированные с западных рубежей СССР семьи лиц еврейской национальности, в том числе таких как семья Соскиных.
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