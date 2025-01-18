Возрастное ограничение 18+
Подробности ДТП на ЕКАД: погиб молодой водитель
Фото: УГИБДД по Свердловской области
18 января около 14:50 на 11-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4.
Как уточнили в ведомстве, 21-летний водитель ВАЗ-2114, житель Среднеуральска, двигался в сторону улицы Владимира Высоцкого. Потеряв контроль над управлением, он выехал на встречную полосу. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.
Водитель Toyota RAV4 — 45-летняя женщина с семилетним стажем вождения. После столкновения её доставили в городскую больницу №36 для оказания медицинской помощи.
Сотрудники полиции установили, что погибший водитель ВАЗ-2114 управлял автомобилем всего год. За это время он привлекался к административной ответственности 20 раз. Госавтоинспекторы также выявили недостатки дорожной инфраструктуры на данном участке: изношенная разметка и отсутствие знака. В адрес владельца дороги вынесено предписание об устранении нарушений.
Как уточнили в ведомстве, 21-летний водитель ВАЗ-2114, житель Среднеуральска, двигался в сторону улицы Владимира Высоцкого. Потеряв контроль над управлением, он выехал на встречную полосу. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.
Водитель Toyota RAV4 — 45-летняя женщина с семилетним стажем вождения. После столкновения её доставили в городскую больницу №36 для оказания медицинской помощи.
Сотрудники полиции установили, что погибший водитель ВАЗ-2114 управлял автомобилем всего год. За это время он привлекался к административной ответственности 20 раз. Госавтоинспекторы также выявили недостатки дорожной инфраструктуры на данном участке: изношенная разметка и отсутствие знака. В адрес владельца дороги вынесено предписание об устранении нарушений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области расследуют два смертельных ДТП
18 января 2025
18 января 2025
Под Серовом столкнулись два грузовика
15 января 2025
15 января 2025
В Екатеринбурге задержали водителя и пассажира на угнанном ВАЗ после погони со стрельбой
12 января 2025
12 января 2025