Подробности ДТП на ЕКАД: погиб молодой водитель

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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18 января около 14:50 на 11-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным ГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4.Как уточнили в ведомстве, 21-летний водитель ВАЗ-2114, житель Среднеуральска, двигался в сторону улицы Владимира Высоцкого. Потеряв контроль над управлением, он выехал на встречную полосу. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков.Водитель Toyota RAV4 — 45-летняя женщина с семилетним стажем вождения. После столкновения её доставили в городскую больницу №36 для оказания медицинской помощи.Сотрудники полиции установили, что погибший водитель ВАЗ-2114 управлял автомобилем всего год. За это время он привлекался к административной ответственности 20 раз. Госавтоинспекторы также выявили недостатки дорожной инфраструктуры на данном участке: изношенная разметка и отсутствие знака. В адрес владельца дороги вынесено предписание об устранении нарушений.