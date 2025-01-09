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Причиной авиакатастрофы под Билимбаем назвали попадание постороннего предмета в трансмиссию
В свою очередь, это могло быть обусловлено отсутствием квалификации пилота и собственника вертолёта
Иллюстрация из материалов расследования МАК
Межгосударственный авиационный комитет (орган, занимающийся расследованием авиапроисшествий на территории СНГ — прим. ) опубликовал отчёт по результатам расследования катастрофы вертолёта Robinson R44 у посёлка Билимбай, произошедшей в День России, 12 июня 2024 года.
Согласно материалам расследования, с которыми ознакомились Вечерние ведомости, срок службы произведённого в 2004 году двигателя вертолёта истёк ещё в 2016 году, а пилот никогда не проходил обучение у инструктора и не получал документов на лётную эксплуатацию — учившись управлять вертолётом на компьютерном симуляторе. Кроме того, пилот не подавал в установленном порядке уведомление на использование воздушного пространства (ИВП). Вертолёт пилот (он же — владелец судна) хранил в ангаре на своём участке в селе Новоалексеевском Первоуральского района.
Однако не вышеперечисленные обстоятельства стали причиной авиакатастрофы.
В расследовании катастрофы в Свердловской области принимал участие уполномоченный представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) — органа по расследованию авиапроисшествий США (как представитель страны-производителя вертолёта).
Напомним, на борту потерпевшего крушение вертолёта было два человека — пилот, бизнесмен из Билимбая Игорь Чистовский и пассажирка, дизайнер из Екатеринбурга Эльнара Дворникова. Оба они выжили, но получили травмы, причём Дворникова — очень тяжёлые. Было возбуждено уголовное дело, о дальнейшем ходе его расследования за прошедшие месяцы не сообщалось.
Иллюстрация: материалы отчёта МАК
Согласно материалам расследования, с которыми ознакомились Вечерние ведомости, срок службы произведённого в 2004 году двигателя вертолёта истёк ещё в 2016 году, а пилот никогда не проходил обучение у инструктора и не получал документов на лётную эксплуатацию — учившись управлять вертолётом на компьютерном симуляторе. Кроме того, пилот не подавал в установленном порядке уведомление на использование воздушного пространства (ИВП). Вертолёт пилот (он же — владелец судна) хранил в ангаре на своём участке в селе Новоалексеевском Первоуральского района.
Иллюстрация: материалы отчёта МАК
Однако не вышеперечисленные обстоятельства стали причиной авиакатастрофы.
«Причиной авиационного происшествия с вертолетом R44 II RA-07358 явился отказ трансмиссии, приведший к нарушению передачи мощности от двигателя на НВ и РВ, снижению вертолета и последующему столкновению его с деревьями и земной поверхностью.
Отказ трансмиссии обусловлен нарушением в работе муфты свободного хода в результате выработки вала трансмиссии в зоне контакта с роликами муфты из-за попадания постороннего предмета.
Наиболее вероятно, попадание постороннего предмета обусловлено недостатками в техническом обслуживании вертолета лицом, не имеющим соответствующей подготовки»,
Отказ трансмиссии обусловлен нарушением в работе муфты свободного хода в результате выработки вала трансмиссии в зоне контакта с роликами муфты из-за попадания постороннего предмета.
Наиболее вероятно, попадание постороннего предмета обусловлено недостатками в техническом обслуживании вертолета лицом, не имеющим соответствующей подготовки»,
— так звучит вывод МАК.
В расследовании катастрофы в Свердловской области принимал участие уполномоченный представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) — органа по расследованию авиапроисшествий США (как представитель страны-производителя вертолёта).
Иллюстрация: материалы отчёта МАК
Напомним, на борту потерпевшего крушение вертолёта было два человека — пилот, бизнесмен из Билимбая Игорь Чистовский и пассажирка, дизайнер из Екатеринбурга Эльнара Дворникова. Оба они выжили, но получили травмы, причём Дворникова — очень тяжёлые. Было возбуждено уголовное дело, о дальнейшем ходе его расследования за прошедшие месяцы не сообщалось.
Вертолёт после авиапроисшествия. Фото: Уральская транспортная прокуратура
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