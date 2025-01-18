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В Новоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП

11.20 Воскресенье, 19 января 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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18 января в Новоуральске на улице Автозаводской произошло ДТП, в результате которого погиб местный житель. По данным ГИБДД Свердловской области, авария случилась около 13:35 напротив дома №8.

Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Опель Астра», двигаясь по улице, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим транспортным средством. Второй участник ДТП скрылся с места происшествия сразу после столкновения.

После инцидента водитель «Опеля» внезапно потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его биологическую смерть.

Сейчас ведется розыск второго участника ДТП. Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией об обстоятельствах аварии или местонахождении скрывшегося водителя, обратиться в полицию. Связаться с правоохранительными органами можно по телефону 02 или по номеру +7 912 678 92 18.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:20 В Новоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП
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19:48 Росприроднадзор выявил экологические нарушения на «Высокогорском ГОКе» в Нижнем Тагиле
17:51 В Свердловской области расследуют два смертельных ДТП
16:43 СК выясняет обстоятельства травмирования девочки на горнолыжном комплексе в Каменске-Уральском
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14:35 Роспотребнадзор Свердловской области проверил качество воды в купелях
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13:00 В Каменске-Уральском ищут пропавшего мужчину: водителей просят проверить записи с видеорегистраторов
12:20 В Екатеринбурге покажут спектакль «Мрамор» с трансляцией из квартиры Бродского
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11:06 В Екатеринбурге мошенники похитили у жителей более 16 миллионов рублей за неделю
21:04 Одной крещенской купелью в Екатеринбурге стало меньше
20:53 О великих историях любви начнут рассказывать в Белинке
20:04 В одном из десяти свердловских пожаров четверга погиб человек
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