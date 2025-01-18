В Новоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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18 января в Новоуральске на улице Автозаводской произошло ДТП, в результате которого погиб местный житель. По данным ГИБДД Свердловской области, авария случилась около 13:35 напротив дома №8.Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Опель Астра», двигаясь по улице, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим транспортным средством. Второй участник ДТП скрылся с места происшествия сразу после столкновения.После инцидента водитель «Опеля» внезапно потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его биологическую смерть.Сейчас ведется розыск второго участника ДТП. Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией об обстоятельствах аварии или местонахождении скрывшегося водителя, обратиться в полицию. Связаться с правоохранительными органами можно по телефону 02 или по номеру +7 912 678 92 18.