Возрастное ограничение 18+
В Новоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
18 января в Новоуральске на улице Автозаводской произошло ДТП, в результате которого погиб местный житель. По данным ГИБДД Свердловской области, авария случилась около 13:35 напротив дома №8.
Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Опель Астра», двигаясь по улице, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим транспортным средством. Второй участник ДТП скрылся с места происшествия сразу после столкновения.
После инцидента водитель «Опеля» внезапно потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его биологическую смерть.
Сейчас ведется розыск второго участника ДТП. Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией об обстоятельствах аварии или местонахождении скрывшегося водителя, обратиться в полицию. Связаться с правоохранительными органами можно по телефону 02 или по номеру +7 912 678 92 18.
Предварительно установлено, что 43-летний водитель автомобиля «Опель Астра», двигаясь по улице, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим транспортным средством. Второй участник ДТП скрылся с места происшествия сразу после столкновения.
После инцидента водитель «Опеля» внезапно потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его биологическую смерть.
Сейчас ведется розыск второго участника ДТП. Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией об обстоятельствах аварии или местонахождении скрывшегося водителя, обратиться в полицию. Связаться с правоохранительными органами можно по телефону 02 или по номеру +7 912 678 92 18.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области расследуют два смертельных ДТП
18 января 2025
18 января 2025
Подробности ДТП на ЕКАД: погиб молодой водитель
19 января 2025
19 января 2025
В Екатеринбурге задержали водителя и пассажира на угнанном ВАЗ после погони со стрельбой
12 января 2025
12 января 2025